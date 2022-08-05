Президент Мексики Лопес пропонує 5-річне "перемир'я" у світі перед обличчям воєн

Про це Лопес заявив в інтерв'ю виданню Excelsior.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував встановити період п'ятирічного "перемир'я", коли жодна з країн "не сприятиме конфронтаціям та війнам".

За його словами, світ останнім часом зіткнувся з безліччю криз: пандемією, бойовими діями в Україні, напруженістю навколо Тайваню, гальмуванням економічного зростання, глобальною інфляцією тощо. Щоб протистояти їм, і потрібне "перемир'я".

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер закликав вважати припинення російсько-українського конфлікту. Він наголосив, що з такою ініціативою може виступити Організація Об'єднаних Націй. За словами президента Мексики, "перемир'я" має торкнутися як звичайних воєн, так і торговельних.

"Стимулювати продуктивну діяльність, створювати робочі місця, піклуватися про бідних та прагнути співпраці країн і народів з метою розвитку", - такі дії у відповідь на глобальні виклики запропонував Андрес Мануель Лопес Обрадор.

4 серпня Головне управління розвідки України Міністерства оборони України повідомило, що Росія розпочала проти України новий етап інформаційних спецоперацій. Розвідники зазначають, що агресор поширює неправдиву інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb