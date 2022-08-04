Про це повідомляє Головне управління розвідки України Міністерства оборони України.

В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство, — йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що агресор поширює неправдиву інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни. Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

3 серпня у розвідці відповіли на рішення РФ визнати "Азов" терористичною організацією: "Росія шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів".

Нагадаємо, що 2 серпня "Верховний суд" РФ визнав загін спеціального призначення "Азов" терористичною організацією.

30 липня посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азова" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати"

Того ж дня МЗС України відреагувало на твіт посольства РФ і заявило, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності

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