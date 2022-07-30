Посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці "Азова" "заслуговують на принизливу смерть"

Заяву про це російське посольство опублікувало у твіттері.

"Бойовики "Азова" заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть”, - йдеться у твіті російського посольства у Британії.

Твіт викликав бурхливу реакцію у мережі. Twitter позначив його як такий, що порушує правила мережі щодо проявів ненависті, але залишив доступним в інтересах громадськості.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.