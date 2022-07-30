Посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці "Азова" "заслуговують на принизливу смерть"
Посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азова" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати"
Заяву про це російське посольство опублікувало у твіттері.
"Бойовики "Азова" заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть”, - йдеться у твіті російського посольства у Британії.
Твіт викликав бурхливу реакцію у мережі. Twitter позначив його як такий, що порушує правила мережі щодо проявів ненависті, але залишив доступним в інтересах громадськості.
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