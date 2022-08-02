Про це інформує пропагандистське російське видання ТАСС.

Зазначається, що сьогодні Верховний суд Росії визнав окремий загін спеціального призначення "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність у РФ.

"Рішення про визнання "Азова" терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності", - сказали в суді Росії.

Як пише ТАСС, учасники організації, яка визнана судом терористичною, несуть кримінальну відповідальність, на відміну від військовополонених.

Крім того, росЗМІ зазначають, що засновники вказаної організації та її керівники караються позбавленням волі на термін від 15 до 20 років зі штрафом до 1 млн рублів. При цьому рядові учасники — позбавленням волі терміном від 5 до 10 років зі штрафом до 500 тисяч рублів. Військових, які добровільно припинили участь у діяльності організації до початку розслідування, обіцяють звільнити від кримінальної відповідальності.

Довідка: окремий загін спеціального призначення "Азов" або просто полк "Азов" був створений 2014 року як добровольчий батальйон.

Станом на сьогодні це формування Національної гвардії України в складі Східного оперативно-територіального об'єднання. Базувався в місті Маріуполь, але тимчасово перебував у Бердянську (Запорізька область).

На початку діяльності полк "Азов" складався лише з 300 осіб, більша частина яких раніше була членами організації "Патріот України". Засновником є полковник Національної гвардії України Андрій Білецький. Поточним лідером загону є підполковник Національної гвардії України Денис "Редіс" Прокопенко.

Нагадаємо, що 30 липня посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азова" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати"

Того ж дня МЗС України відреагувало на твіт посольства РФ і заявило, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності

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