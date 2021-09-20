Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну

Про це повідомляє канцелярія президента.

"Штайнмаєр відправиться в Україну 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Президента Німеччини буде супроводжувати дружина.

В ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру.

Він також проведе зустріч з чиновниками.