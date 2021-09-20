Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснить візит до України 6 жовтня
Про це повідомляє канцелярія президента.
"Штайнмаєр відправиться в Україну 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.
Президента Німеччини буде супроводжувати дружина.
В ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру.
Він також проведе зустріч з чиновниками.
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