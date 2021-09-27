Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак у країні

Про це повідомляє The Guardian.

Офіс президента Південної Кореї оприлюднив заяву із закликом покінчити з багаторічною корейською традицією вживання м’яса собак.

Звичай уже став табуйованим серед молодших груп населення, зокрема через кампанії активістів за права тварин.

"Хіба нарешті не пора поміркувати над забороною вживання собачого м’яса?", – запитав президент Мун Чже Ін на урядовій нараді.

Як відомо, в країні щороку з'їдають близько мільйона собак — їхнє м'ясо є частиною традиційної південнокорейської кухні, однак відсоток тих, хто сприймає собак як худобу скорочується.

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