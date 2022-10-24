Президент Польщі Дуда назвав умови за яких в Україні настане мир
"Формула миру" в Україні – це повернення до кордонів 1991 року та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю RAI News, йдеться на офіційному сайті президента
"Є лише одне справедливе рішення: Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів. Росія порушує міжнародне право, в Україні скоюються військові злочини, їх скоюють росіяни, вони пов'язані з убивствами мирних жителів, навмисними бомбардуваннями цивільних об'єктів, а не військових", – зазначив він.
Він вважає, що існує два головні аспекти миру:
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російські війська мають піти з українських земель, які вони окупували з 2014 року
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військові злочинці мають бути покарані. Міжнародна спільнота має переслідувати та карати військових злочинців
"Для всіх тих, хто потенційно навіть ставить питання, чи можуть вони чинити військові злочини в майбутньому. Вони повинні бачити, що є покарання", – підсумував Дуда.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався телефоном зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі і сказав, що Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією
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