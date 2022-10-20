Дуда подзвонив президентові Ірану: Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією

Про це повідомляє PAP.

Під час розмови польський лідер висловив чітку позицію у контексті інформації щодо продажу Тегераном дронів-камікадзе Москві.

"Польща має намір дуже активною протидіяти всім закупівлям зброї Росією", - наголосив Дуда.

17 жовтня, Європейський Союз закликав шукати конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.

У середу, 19 жовтня, під час брифінгу в Брюсселі представниця Єврокомісії Набіла Массралі повідомила, що у ЄС є докази надання Іраном дронів Росії для війни проти України.

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