Дуда подзвонив президентові Ірану: Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією
Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався телефоном зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі
Про це повідомляє PAP.
Під час розмови польський лідер висловив чітку позицію у контексті інформації щодо продажу Тегераном дронів-камікадзе Москві.
"Польща має намір дуже активною протидіяти всім закупівлям зброї Росією", - наголосив Дуда.
- 17 жовтня, Європейський Союз закликав шукати конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.
- У середу, 19 жовтня, під час брифінгу в Брюсселі представниця Єврокомісії Набіла Массралі повідомила, що у ЄС є докази надання Іраном дронів Росії для війни проти України.
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