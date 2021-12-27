Президент Польщі Дуда ветував суперечливі зміни до закону про ЗМІ

Про це повідомляє польський телеканал TVN.

Дуда заявив, що наклав вето на суперечливий проєкт про ЗМІ, оскільки поділяє деякі занепокоєння поляків щодо свободи слова і що підписання закону погіршить відносини з ключовим союзником Варшави, Сполученими Штатами.

"Я вважаю, що загалом обмежувати можливість володіння акціями чи акціями медіа-компаній є розумним, коли йдеться про іноземний капітал... Я поділяю думку, що це потрібно запровадити в Польщі, але на майбутнє. Законопроєкт та зміни до нього стосуються суб’єктів, які вже присутні на ринку... Є також питання плюралізму ЗМІ, свободи слова. Приймаючи своє рішення, я серйозно врахував цей елемент", - сказав Дуда.

Зміни до польського закону про радіомовлення, телебачення та кінематографію були прийняті в польському Сеймі у грудні 2021 року.

Відповідно до змін, компанії, які розташовані поза Європейською Економічною зоною, мали втратити право на володіння більше ніж 49% акцій польських ЗМІ. Згідно з офіційною позицією представників правлячої в Польщі більшості, ця норма закону була необхідна аби унеможливити вплив на ЗМІ з країн поза ЄС, зокрема, таких країн як Росія та Китай.

Подання законопроєкту на розгляд до Сейму викликала критику опозиції та протести польських журналістів та пересічних громадян. Раніше польська опозиція звинувачувала представників влади, що зміни до закону мають на меті тиск на найбільший критичний до влади телевізійний канал TVN.