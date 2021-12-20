В ЄС висловили занепокоєння оновленим законом про ЗМІ у Польщі

Про це у понеділок, 20 грудня, заявив представник Європейської комісії на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Reuters.



Закон, який несподівано пройшов через польський парламент у п’ятницю, 17 грудня, посилить правила щодо іноземної власності на медіа. Зокрема, оновлення вплинуть на можливість роботи телеканалу TVN24, що належить американській медіакомпанії Discovery Inc.



На вихідних через законопроєкт у Польщі пройшли загальнонаціональні протести.



"Ми з занепокоєнням слідкуємо за останніми подіями", - заявив представник Єврокомісії.



За його словами, комісія очікує, що країни-члени ЄС гарантують, що їхня політика та закони не підривають їх зобов’язання щодо забезпечення вільного, незалежного та різноманітного медіасектору. У Єврокомісії додали, що будуть уважно стежити за подіями у Польщі.



"Голосування, яке відбулося в п’ятницю, чинить додатковий тиск на медіасектор Польщі... Це може призвести до обмеження свободи ЗМІ в Польщі, де медіаландшафт уже страждає від наростаючої політизації", - підкреслив речник Єврокомісії.



Для вступу в дію законопроєкт ще має бути підписаний президентом Анджеєм Дудою.



Видання зазначає, що оновлений закон погіршив відносини між державою-членом НАТО Польщею та США під час загострення напруженості у Східній Європі та зростання агресивності Росії.



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