Президент Португалії призначив дострокові парламентські вибори
У Португалії розпустили парламент і оголосили дострокові вибори
Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про дострокові вибори, повідомляє Euronews.
"Я вирішив розпустити Асамблею Республіки та призначити вибори на 30 січня 2022 року", - заявив він.
Минулого тижня парламенту не вдалося ухвалити бюджет на наступний рік. Ліві опозиційні сили не підтримали проект уряду, оскільки в ньому не було враховано їхніх вимог: реформи системи охорони здоров'я, підвищення пенсій і мінімальної зарплати.
Президент висловив незадоволення депутатами опозиції та звинуватив їх у безвідповідальності.
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