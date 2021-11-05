Президент Португалії призначив дострокові парламентські вибори

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про дострокові вибори, повідомляє Euronews.



"Я вирішив розпустити Асамблею Республіки та призначити вибори на 30 січня 2022 року", - заявив він.



Минулого тижня парламенту не вдалося ухвалити бюджет на наступний рік. Ліві опозиційні сили не підтримали проект уряду, оскільки в ньому не було враховано їхніх вимог: реформи системи охорони здоров'я, підвищення пенсій і мінімальної зарплати.



Президент висловив незадоволення депутатами опозиції та звинуватив їх у безвідповідальності.