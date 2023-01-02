Президент України продовжив безвіз для громадян Британії
Президент Володимир Зеленський продовжив до 30 січня 2024 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду для громадян Великої Британії й Північної Ірландії
Відповідний указ №1/2023 опублікований на сайті глави держави.
"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року", - йдеться в документі.
- 19 червня стало відомо, що Велика Британія змінить візові правила і дозволить неповнолітнім українцям без супроводу в'їжджати до країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе