Президент України продовжив безвіз для громадян Британії

Відповідний указ №1/2023 опублікований на сайті глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року", - йдеться в документі.

19 червня стало відомо, що Велика Британія змінить візові правила і дозволить неповнолітнім українцям без супроводу в'їжджати до країни.

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