Британія змінить візові правила, що дозволить українським дітям в'їхати без супроводу дорослих, - The Times

Про це пише The Times.

"Міністри змінять візові правила, щоб дозволити українським дітям та підліткам без супроводу приїжджати до Великої Британії. Чинні правила забороняють дітям віком до 18 років, які не мають батьків або опікунів, приїжджати до Великобританії, залишаючи сотні людей у безвиході та під загрозою російської агресії",- йдеться у повідомленні.

Видання розповідає історію 13-річної Марії, яка втекла зі своєю 18-річною сестрою до Чорногорії та подала заявку на отримання візи до Британії за програмою "Дім для України". Марії відмовили, оскільки у неї не було батьків, щоб її супроводжували, але дали візу її сестрі. Вони розлучилися, і Марії довелося повернутися в Україну.

29 травня ми писали, про понад 500 українських дітей, які втекли від війни без батьків, та залишаються у країнах Європи після того, як подали заявку, щоб отримати візу до Великої Британії.

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