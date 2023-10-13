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Президент WBO отримав інформацію, що Ломаченко збирається на пенсію

13 жовтня, 2023 п'ятниця
17:23
Спорт Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко може завершити боксерську кар'єру

Про це повідомляє офіційний ютуб-канал WBO.

Президент WBO Франциско Валькарсель розповів, що тримав інформацію, нібито Василь Ломаченко збирається завершити кар'єру.

"Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію. У мене є сумніви, але побачимо", - сказав президент Всесвітньої боксерської організації під час конгресу.

Поразка Ломаченка від Хейні та відмова битись за титул WBC 

Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу. 

2 серпня WBC оголосила володаря титулу в легкій вазі Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса. 

WBC планувала санкціонувати бій за вакантний пояс між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком. Проте українець відмовився виходити на ринг у 2023 році. 

Бокс
Василь Ломаченко
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