Президентка Естонії заявила, що Україну від ЄС відділяють "світлові роки"
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що за останні 5 років не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв, необхідних для вступу до Євросоюзу
Про це Кальюлайд заявила під час форуму YES-Brainstorming, повідомляє "Європейська правда".
Вона наголосила, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії.
"Наразі Київ на відстані кількох світлових років від їхнього виконання. На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв",- сказала Кальюлайд.
Водночас вона запевнила, що завжди була прихильницею членства в ЄС України, Грузії та Молдови.
"Багато років я казала вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, мені не вдалося достукатися до них – тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного дня станеться диво і вони почують цей меседж - тоді Україна почне наближатися до ЄС", - зазначила Кальюлайд.
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Нагадаємо, 25 серпня Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі.
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