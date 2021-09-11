Президентка Естонії заявила, що Україну від ЄС відділяють "світлові роки"

Про це Кальюлайд заявила під час форуму YES-Brainstorming, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії.

"Наразі Київ на відстані кількох світлових років від їхнього виконання. На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв",- сказала Кальюлайд.

Водночас вона запевнила, що завжди була прихильницею членства в ЄС України, Грузії та Молдови.

"Багато років я казала вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, мені не вдалося достукатися до них – тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного дня станеться диво і вони почують цей меседж - тоді Україна почне наближатися до ЄС", - зазначила Кальюлайд.

Нагадаємо, 25 серпня Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb