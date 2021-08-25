"20 років роботи": президентка Естонії оцінила терміни вступу України до ЄС

Про це вона розповіла у інтерв'ю ЄП.



"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для країн "Східного партнерства": чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії)", - зазначила Кальюлайд.

Вона додали, що є прихильницею простого розширення ЄС, але забере дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства", - наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би певний проміжний етап на шляху до ЄС.

"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", - підкреслила президентка Естонії.

У Литві вважають своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС в 2027 році.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процесу набуття Україною членства в ЄС протягом найближчих 3-5 років.