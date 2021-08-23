"Малоймовірно в найближчі роки": віцепрезидент Єврокомісії оцінив перспективу вступу України до ЄС

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна

"Що стосується вступу в ЄС, це, в першу чергу, політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

Віцепрезидент Єврокомісії вважає, що питання вступу треба зберігати на порядку денному, але зараз важоиво концентруватися на використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На питання про те, що чи буде в найближчі 3-5 років запущена процедура набуття Україною членства в ЄС, він відповів: "Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки".

У Литві вважають своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок перемовин про вступ України до ЄС в 2027 році.