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Президентка Єврокомісії назвала три цілі, які має переслідувати ЄС для підтримки Україні

6 листопада, 2023 понедiлок
14:11
Війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

На думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз має переслідувати три головні цілі задля того, щоб досягти стійкий і справедливий мир і не допустити заморожений конфлікт в Україні

Про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Президентка Єврокомісії наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою президента Росії, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - зазначила фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього – Формула миру президента Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для Формули миру з боку країн по всьому світу.

"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - розповіла фон дер Ляєн.

На її думку, це вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості.

"Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні", - наголосила очільниця Єврокомісії.

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала - Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію - Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань - знову ж таки, Європа є відповіддю", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

  • 4 листопада Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, її особисто зустрів президент України Володимир Зеленський. Президентка Єврокомісії виступила у Верховній Раді щодо перемовин про вступ України в ЄС, які, за її словами, можуть розпочатися до кінця року.
Світ
Україна
ЄС
Єврокомісія
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
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