Президентка Єврокомісії назвала три цілі, які має переслідувати ЄС для підтримки Україні
На думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз має переслідувати три головні цілі задля того, щоб досягти стійкий і справедливий мир і не допустити заморожений конфлікт в Україні
Про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
Президентка Єврокомісії наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою президента Росії, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.
"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - зазначила фон дер Ляєн.
У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.
"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - наголосила президентка Єврокомісії.
За її словами, основний шлях до досягнення цього – Формула миру президента Володимира Зеленського. Фон дер Ляєн закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для Формули миру з боку країн по всьому світу.
"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - розповіла фон дер Ляєн.
На її думку, це вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості.
"Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні", - наголосила очільниця Єврокомісії.
"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала - Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію - Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань - знову ж таки, Європа є відповіддю", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.
- 4 листопада Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, її особисто зустрів президент України Володимир Зеленський. Президентка Єврокомісії виступила у Верховній Раді щодо перемовин про вступ України в ЄС, які, за її словами, можуть розпочатися до кінця року.
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