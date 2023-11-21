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Президентка Молдови Санду прибула в Україну і вшанувала пам’ять загиблих під час Революції Гідності

21 листопада, 2023 вiвторок
11:08
Світ Президентка Молдови Майя Санду в Україні

У вівторок, 21 листопада, президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва, де разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала памʼять загиблих під час Революції Гідності

Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. 

Президентка Молдови Майя Санду в Україні

Фото: president.gov.ua

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. 

Президентка Молдови Майя Санду в Україні

Фото: president.gov.ua

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

Також президентка Молдови повідомила, що прибула до Києва для зустрічей з президентом Зеленським і головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС, реформ і розвитку в наших країнах", - заявила вона.

  • Крім того, цього ж дня до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу.

Суспільство
Україна
ЄС
Молдова
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Мая Санду
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