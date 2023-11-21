Президентка Молдови Санду прибула в Україну і вшанувала пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Фото: president.gov.ua

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів.

Фото: president.gov.ua

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

Також президентка Молдови повідомила, що прибула до Києва для зустрічей з президентом Зеленським і головою Європейської ради Шарлем Мішелем.



"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС, реформ і розвитку в наших країнах", - заявила вона.