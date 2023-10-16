Президентка Молдови заявила, що метою Росії є знищення української нації
У понеділок, 16 жовтня, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія прагне відновити контроль над державами, які входили до СРСР, а українців знищити як націю
Про це повідомляє NewsMaker.
У своєму виступі на 27-й конференції "Форум 2000", яка відбулася в Чехії, президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості демократії, коли мова йде про війну Росії проти України.
"Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські республіки, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи", - наголосила Санду.
Вона сказала, що судження деяких країн регіону про те, що вони можуть залишатись осторонь, є помилковими. Вона підкреслила, що більшість країн мають зробити вибір на якому вони боці: "на боці демократії та свободи чина боці пригнічення та пропаганди".
- 20 травня президентка Молдови Мая Санду сказала, що Росія не є стратегічним партнером для держави через її дії. Росія тримає проти волі молдовського народу 30 років війська на території країни.
- Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Володимира Путіна, якщо він приїде до країни.
- Молдова не розкривала публічно участь Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки.
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