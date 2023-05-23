Молдова заарештує Путіна, якщо він приїде в країну, - Санду

Про це заявила президент Молдови Мая Санду в ефірі телеканалу Euronews Romania.

"Якщо Путін приїде до Молдови, то його заарештують. Молдова підписала угоду з Міжнародним кримінальним судом і дотримуватиметься рішення суду", - підкреслила Санду.

Президент Молдови також додала, що зараз Молдові нічого не загрожує, оскільки Росія розпочала війну далеко від кордонів країни.

"Наразі немає ризику військового вторгнення для Республіки Молдова завдяки Україні, яка тримає російську армію якомога далі від наших кордонів. Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нам вдалося захистити країну, ми стаємо більш стійкими. Багато років ми бачили, що Росія намагалася шантажувати нашу країну, використовуючи енергію", — зазначила Санду.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.

23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.

9 квітня повідомлялося, що Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.

У Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна.





