Президентка Парламентської асамблеї НАТО відвідала Бородянку
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та президентка Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям 4 лютого відвідали Бородянку
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що Кондратюк і Гарріо-Майлям ознайомилися у Бородянці з наслідками окупації населеного пункту військами РФ.
Під час цього заступниця голови Верховної Ради наголосила, що Україна очікує, що всі європейські парламенти доєднаються до тої ініціативи, яку зробила Парламентська Асамблея - визнання РФ країною-терористом й створення спецтрибуналу.
"Точиться боротьба, агресор дуже потужний, і потрібна зброя, потрібно все, і навіть літаки. І ми намагаємося з трибуни Парламентської Асамблеї НАТО про це сповіщати на цілий світ, говорити, що ми, звісно, маємо іти на якісь жертви, і що наші жертви - ніщо проти того, що зазнає український народ", - сказала Гарріо-Майлям.
Президентка Парламентської асамблеї НАТО пообіцяла допомогу Україні.
"Але треба зрозуміти, що виявилося, що країни НАТО не готувалися, як і ніхто не готувався, до такої масштабної війни. Ми не маємо навіть у себе потрібного боєзапасу, щоб відповідати потребам такої інтенсивної війни. Тому це означає, що ми маємо всі разом працювати, щоб виробити той потенціал, який допоможе досягнути нашої мети - миру через перемогу", - додала вона.
- 31 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби України у відновленні можуть перевищити $600-750 млрд. У червні 2022 року Світовий банк говорив про 350 млрд. Шмигаль підкреслив, що для відновлення потрібні зокрема конфісковані російські активи. Також це будуть кошти державного бюджету, міжнародних партнерів і донорів на платформі United24.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе