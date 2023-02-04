Президентка Парламентської асамблеї НАТО відвідала Бородянку

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Кондратюк і Гарріо-Майлям ознайомилися у Бородянці з наслідками окупації населеного пункту військами РФ.

Під час цього заступниця голови Верховної Ради наголосила, що Україна очікує, що всі європейські парламенти доєднаються до тої ініціативи, яку зробила Парламентська Асамблея - визнання РФ країною-терористом й створення спецтрибуналу.

"Точиться боротьба, агресор дуже потужний, і потрібна зброя, потрібно все, і навіть літаки. І ми намагаємося з трибуни Парламентської Асамблеї НАТО про це сповіщати на цілий світ, говорити, що ми, звісно, маємо іти на якісь жертви, і що наші жертви - ніщо проти того, що зазнає український народ", - сказала Гарріо-Майлям.

Президентка Парламентської асамблеї НАТО пообіцяла допомогу Україні.

"Але треба зрозуміти, що виявилося, що країни НАТО не готувалися, як і ніхто не готувався, до такої масштабної війни. Ми не маємо навіть у себе потрібного боєзапасу, щоб відповідати потребам такої інтенсивної війни. Тому це означає, що ми маємо всі разом працювати, щоб виробити той потенціал, який допоможе досягнути нашої мети - миру через перемогу", - додала вона.