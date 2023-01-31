Шмигаль оцінив відновлення України в щонайменше $600-750 млрд

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Коли ми говоримо про відновлення, то думаємо не лише про далеке майбутнє. Відбудову слід починати вже зараз. Адже від цього залежить життя та здоров’я мільйонів людей", — наголосив Шмигаль.

За його словами, було визначено п’ять пріоритетів фінансування швидкої відбудови.

Перший — це енергетика, адже внаслідок російських атак уражено понад 400 об’єктів електро- й теплопостачання. Другий - житло, адже в Україні пошкоджено або зруйновано 150 тисяч будинків.

Третій пріоритет, за його словами, гуманітарне розмінування, адже понад 30% території України забруднено російськими снарядами.

Четвертий пріоритет - це критична та соціальна інфраструктура: дороги, мости, комунальні об’єкти, мережі постачання води, тепла та газу, школи та лікарні.

П’ятий пріоритет — допомога приватному сектору.

Шмигаль підкреслив, що для відновлення потрібні зокрема конфісковані російські активи. Також це будуть кошти державного бюджету, міжнародних партнерів і донорів на платформі United24.

Раніше у МВС казали, що внаслідок дій окупантів близько 30% території України всіяно вибухонебезпечними предметами, що робить нашу країну однією з найбільш забруднених у світі.

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