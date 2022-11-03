Президентка та міністр оборони Греції прибули до України на зустріч із Зеленським
У четвер, 3 листопада, президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони Нікос Панайотопулос прибули до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Ekathimerini.
Очікується приватна зустріч між главами держав, а також перемовини між міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом та міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Є інформація, що Греція планує оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.
Повідомляється, що візит президента Греції спочатку був запланований на середину жовтня, однак через невідомі перешкоди його перенесли.
- 19 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Греція почала постачати Україні БМП-1.
- Вночі, 3 листопада, стало відомо, що президент та очільник міноборони Греції прибудуть в Київ та передадуть зброю Україні.
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