Про це повідомляє Ekathimerini.

Очікується приватна зустріч між главами держав, а також перемовини між міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Є інформація, що Греція планує оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.

Повідомляється, що візит президента Греції спочатку був запланований на середину жовтня, однак через невідомі перешкоди його перенесли.

19 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Греція почала постачати Україні БМП-1.

Вночі, 3 листопада, стало відомо, що президент та очільник міноборони Греції прибудуть в Київ та передадуть зброю Україні.

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