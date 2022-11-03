Президент та очільник міноборони Греції прибудуть в Київ та передадуть зброю Україні

Про це повідомляє ieidiseis.gr.

"У четвер президент Греції вирушить поїздом до Києва через Польщу у супроводі міністра оборони та керівника її офісу", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту вони планують оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.

Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що Греція з Німеччиною погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1.

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