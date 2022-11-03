Президент та очільник міноборони Греції прибудуть в Київ та передадуть зброю Україні
Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос відвідають Київ, де передадуть Україні БМП-1 та боєприпаси
Про це повідомляє ieidiseis.gr.
"У четвер президент Греції вирушить поїздом до Києва через Польщу у супроводі міністра оборони та керівника її офісу", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту вони планують оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.
- Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що Греція з Німеччиною погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1.
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