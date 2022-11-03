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Президент та очільник міноборони Греції прибудуть в Київ та передадуть зброю Україні

3 листопада, 2022 четвер
01:29
війна з Росією Греція

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос відвідають Київ, де передадуть Україні БМП-1 та боєприпаси

Про це повідомляє ieidiseis.gr.

"У четвер президент Греції вирушить поїздом до Києва через Польщу у супроводі міністра оборони та керівника її офісу", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту вони планують оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.

  • Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що Греція з Німеччиною погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1.

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Греція
допомога Україні
зброя для України
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