Президентка Угорщини Новак прибуде з візитом на Закарпаття та в Київ
Президентка Угорщини Каталін Новак прибуде на Кримську платформу, яка відбудеться в Києві 23 серпня. Перед цим вона відвідає Закарпаття
Про це інформує видання Telex.
Зазначають, що глава Угорщини може знову особисто зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
Додають, що перед поїздкою до Києва на Кримську платформу Новак відвідає Закарпаття. Там разом з угорцями 20 серпня вона відзначить свято короля Стефана.
Довідково. Кримська платформа - міжнародний форум, створений у 2021 році. Його метою є сприяння деокупації Криму. Перший саміт платформи відбувся 2021 року в Києві. Тоді на заході був присутній колишній президент Угорщини Янош Адер. Він зазначив, що пам'ять і про агресію великої держави, і про травму Тріанона глибоко врізалася у свідомість угорців, через що вони усвідомлюють, чому анексія Криму є чутливою темою для українського народу.
У 2022 році Угорщину на Кримській платформі представляв держсекретар із політики енергопостачання та безпеки в міністерстві закордонних справ і торгівлі Петер Штарай. Він наголосив на непохитній підтримці України з боку його країни та зазначив, що першочерговою метою Угорщини є встановлення миру.
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