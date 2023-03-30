Про це Новак сказала на пресконференції з турецьким президентом Ердоганом під час візиту до Анкари, інформує HVG.

"Наша спільна мета: щоби Росія вивела свої війська з українських територій", — сказав Каталін Новак.

Новак повторила, що Угорщина засуджує агресію Путіна і виступає за територіальну цілісність України.

"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – зазначила угорська президентка.

Також вона подякувала Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.

"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.