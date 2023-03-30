"Росія має вивести свої війська з українських територій": президентка Угорщини Новак у Стамбулі
Угорська президентка Каталін Новак у середу, 29 березня, заявила про підтримку мирного плану для України, який передбачає виведення військ Росії з українських територій
Про це Новак сказала на пресконференції з турецьким президентом Ердоганом під час візиту до Анкари, інформує HVG.
"Наша спільна мета: щоби Росія вивела свої війська з українських територій", — сказав Каталін Новак.
Новак повторила, що Угорщина засуджує агресію Путіна і виступає за територіальну цілісність України.
"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – зазначила угорська президентка.
Також вона подякувала Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.
"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.
- Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш мудрі позицію щодо досягнення миру в Україні. Йдеться, зокрема, про відверто проросійських прем'єра Віктора Орбана та очільника МЗС Петера Сіярто. Так 28 березня Сіярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики та розширить співпрацю з РФ.
- У кінці лютого Орбан у парламенті Угорщини підтримав "мирний план" Китаю: опозиція назвала його агентом РФ.
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