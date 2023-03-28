Сіярто: Угорщина продовжить блокувати санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики та розширить співпрацю з РФ
Угорщина домовилася з Росією про будівництво нових блоків АЕС "Пакс" і заявила, що надалі перешкоджатиме санкціям ЄС щодо ядерної енергетики РФ
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Таку заяву він зробив після розмови з віцепрем'єр-міністром Росії Олександром Новаком. Вони обговорювали актуальні питання угорсько-російської енергетичної співпраці.
Новак запевнив, що російська партія зможе проводити ремонтні роботи газопроводу "Турецький потік". Тож відправки нафти та природного газу будуть завершитися згідно з договором, а Угорщина матиме безперебійне газопостачання найближчим часом.
"Ми також домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакш" і визначили, що підготовчі роботи тривають, і оскільки нові ядерні потужності мають важливе значення для безпеки постачання в Угорщині, уряд продовжуватиме запобігати будь-яким санкціям, які стосуються ядерної сфери", - заявив Сіярто.
Він також зазначив, що веде перемовини з компанією Framatome. Вона має на меті перенести західноєвропейську систему керування на нові електростанції попри блокування урядом Німеччини.
- 20 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі 1 мільйону боєприпасів для України.
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