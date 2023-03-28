Сіярто: Угорщина продовжить блокувати санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики та розширить співпрацю з РФ

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Таку заяву він зробив після розмови з віцепрем'єр-міністром Росії Олександром Новаком. Вони обговорювали актуальні питання угорсько-російської енергетичної співпраці.

Новак запевнив, що російська партія зможе проводити ремонтні роботи газопроводу "Турецький потік". Тож відправки нафти та природного газу будуть завершитися згідно з договором, а Угорщина матиме безперебійне газопостачання найближчим часом.

"Ми також домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакш" і визначили, що підготовчі роботи тривають, і оскільки нові ядерні потужності мають важливе значення для безпеки постачання в Угорщині, уряд продовжуватиме запобігати будь-яким санкціям, які стосуються ядерної сфери", - заявив Сіярто.

Він також зазначив, що веде перемовини з компанією Framatome. Вона має на меті перенести західноєвропейську систему керування на нові електростанції попри блокування урядом Німеччини.