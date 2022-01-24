Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс

Про це повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.



"В ПАРЄ склався звичай, що кожні два роки від кожної з групи ПАРЄ обирають Президента. По суті, це вибори без вибору. Просто по черзі назначають президента від кожної з політичних груп", - пояснив він.



Гончаренко додав, що цього разу мала бути черга голови групи лівих - Тіні Кокс. За процедурою, якщо наявний лише один кандидат на посаду президента ПАРЄ, він обирається звичайною більшістю голосів.



"Він дуже відомий своїми русофільськими поглядами. Наприклад, саме завдяки його старанням російську делегацію повернули в ПАРЄ у 2019-му році. По процедурі, якщо нікого більше немає на посаду Президента ПАРЄ, то він обирається, по суті, без виборів. Тому, ми вирішили порушити цю процедуру і висунули Марію Мезенцеву на посаду Президента ПАРЄ", - зазначив Гончаренко.



Українська делегація висунула свою кандидатку на посаду президента ПАРЄ - депутатку від "Слуги народу" Марію Мезенцеву. Вона набрала 86 голосів.

Нагадаємо, 21 січня народну депутатку України, голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ на 2022 рік.