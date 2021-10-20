Президентські рейтинги. У Зеленського - різкий обвал. Другий - Порошенко. У Разумкова – стрімке зростання

Як свідчать результати опитування, відносно найбільшу підтримку все ще має Володимир Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний президент отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором.



На другому місці – Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором.



На третьому місці – Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%).



Звільнений "слугами" ексспікер парламенту Дмитро Разумков після гучної відставки та конфліктів з оточенням Зеленського підвищив свої позиції. За нього, як кандидата у президенти вже готові голосувати 5,5% серед усіх респондентів і 7,1% серед тих, хто визначився з вибором.







КМІС провів опитування 15–18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).



Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.