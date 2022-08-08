При РНБО пропонують створити Бюро санкційної політики

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Як йдеться у повідомленні, Урядовий комітет у понеділок, 8 серпня, у режимі онлайн розглянув питання, які виникли під час опрацювання законопроєкту "Про засади санкційної політики України".

За цим законопроєктом Бюро санкційної політики координуватиме діяльність суб’єктів, які реалізують санкційну політику України.

"Законопроєкт містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій", - пише пресслужба РНБО.

Також зазначається, що Бюро перевірятиме наскільки пропозиції про застосування санкцій відповідають концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

Виконувач обов’язків керівника Апарату РНБО України Андрій Зюзь зазначив, що відповідно до цього законопроєкту також створять Державний реєстр санкцій.

"Апаратові Ради, який є адміністратором цього реєстру, пропонується дозволити обробляти усі види інформації з обмеженим доступом і надати доступ до баз даних та реєстрів інших державних органів", - сказав він.

У РНБО зазначили, що учасники засідання підтримали пропозицію щодо термінового направлення законопроєкту на розгляд Уряду. Після цього його буде направлено до Верховної Ради України.