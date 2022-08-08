English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство При РНБО пропонують створити Бюро санкційної політики

При РНБО пропонують створити Бюро санкційної політики

8 серпня, 2022 понедiлок
14:20
Суспільство РНБО

Урядовий комітет у понеділок, 8 серпня, розглянув питання, які виникли під час опрацювання законопроєкту "Про засади санкційної політики України"

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Як йдеться у повідомленні, Урядовий комітет у понеділок, 8 серпня, у режимі онлайн розглянув питання, які виникли під час опрацювання законопроєкту "Про засади санкційної політики України".

За цим законопроєктом Бюро санкційної політики координуватиме діяльність суб’єктів, які реалізують санкційну політику України.

"Законопроєкт містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій", - пише пресслужба РНБО.

Також зазначається, що Бюро перевірятиме наскільки пропозиції про застосування санкцій відповідають концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

Виконувач обов’язків керівника Апарату РНБО України Андрій Зюзь зазначив, що відповідно до цього законопроєкту також створять Державний реєстр санкцій.

"Апаратові Ради, який є адміністратором цього реєстру, пропонується дозволити обробляти усі види інформації з обмеженим доступом і надати доступ до баз даних та реєстрів інших державних органів", - сказав він.

У РНБО зазначили, що учасники засідання підтримали пропозицію щодо термінового направлення законопроєкту на розгляд Уряду. Після цього його буде направлено до Верховної Ради України.

  • У понеділок, 25 липня, президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Україна
Верховна Рада
РНБО
Президент України
Володимир Зеленський
Читайте також:
6 серпня, 2022 субота
Оперативно-стратегічна мета противника - прорив у район Запоріжжя для додаткових можливостей перекидання сил на Правий берег, - військовий експерт Грабський
7 серпня, 2022 неділя
Захід попередив Ердогана про негативні наслідки зближення з Росією, - FT
7 серпня, 2022 неділя
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 39.52
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
8 серпня
15:18
Ексклюзив
Авдіївка, обстріл школи
"Постійні обстріли, по два дні люди не виходять з підвалів": журналіст Еспресо розповів про ситуацію в Авдіївці
15:16
Ексклюзив
окупанти
Життя нестерпне: українці в окупації побачили, що таке "русскій мір", - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:12
Віктор Янукович та Михайло Єжель (ліворуч)
Ексміністру оборони Єжелю оголосили про підозру в держзраді через Харківські угоди
15:12
Війна в Україні
Наступні два місяці війни можуть бути вирішальними, - глава нацбезпеки Польщі Солох
15:07
Ексклюзив
грузія
"Російський туризм небезпечний для Грузії": командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі застеріг щодо провокацій
15:07
Кинджал
Окупанти стріляли по Вінниччині найновішими ракетами "Кинджал"
15:04
Антоніу Гутерріш
"Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство": генсек ООН вимагає надати МАГАТЕ доступ до ЗАЕС
14:59
окупанти в Херсоні
Примусова паспортизація, рекет, пресинг на блокпостах: розвідка про посилення росіянами тиску на жителів окупованих територій
14:37
Руслан Стефанчук
На кону безпека всього світу: голова Ради Стефанчук про погрози Росії підірвати ЗАЕС
14:32
СБУ викрила ще трьох зрадників, яких РФ поставила "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині
14:25
На Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ
14:12
Ексклюзив
зерно порт
"Це не можна легітимізувати, це контрабанда": журналістка Яресько про вихід із порту Лівану судна з вкраденим Росією українським зерном
14:05
Українська ППО
Українська ППО збила чотири російські ракети "Калібр"
13:54
Прикордонники
Петиція до Зеленського про заборону в'їзду росіянам на 50 років набрала необхідні для розгляду голоси
13:47
Медведєв
Медведєв вигадав ще одну причину початку війни РФ проти України
13:37
Тайвань проведе військові навчання з імітацією захисту від вторгнення Китаю
13:18
Ремонт доріг
КМДА попередила про обмеження руху транспорту в столиці 13 серпня
13:10
Віталій Захарченко
Спільникам колишнього очільника МВС Захарченка повідомили про підозру
13:09
Мінекономіки, Міністерство економіки України
Зруйноване майно, втрачена вигода: для визначення збитків підприємств від агресії РФ створено спеціальну методику
12:58
Ердоган Путін
Ердоган має важелі впливу, аби стимулювати Путіна до виконання домовленостей, - посол України в Туреччині
12:56
ЗАЕС
Одна з працівниць Запорізької АЕС потрапила в реанімацію через обстріли окупантів
12:49
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Папа Римський хоче підтвердити близькість з Україною візитом до країни, - посол України у Ватикані Юраш
12:42
YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою
12:40
бронежилети
Бронежилети, шоломи, тепловізори: в Києві викрили ділків, які намагалися продати імпортовану для військових амуніцію
12:31
Віталій Портников
Amnesty International розраховує на комплекси європейців
12:30
судно з українським зерном
Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення
12:28
ППО збила ракету
На Черкащині ППО збила ворожу ракету: пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені
12:23
Bayraktar Байрактар
Виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні
12:22
Ексклюзив
Грузія
Якби Захід допоміг Грузії в 2008 році так, як зараз Україні, не було би окупації Криму, - грузинський політолог Васадзе
11:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Вибух на Запорізькій АЕС може накрити всю Європу, - Згурець
11:46
В Україну прибули перші три німецькі артилерійські установки "Гепард"
11:41
Ексклюзив
грузія
Росія у Грузії в 2008 році промацувала реакцію світу на агресію, - командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі
11:33
Ексклюзив
Оленівка Азовці
У нас дуже мало часу на звільнення полонених з таким ворогом, як Росія, - мати бійця "Азову"
11:18
У столиці Фінляндії за 5 хвилин демонтували радянський монумент "Мир у всьому світі"
11:14
Роберт Левандовські
Левандовські забив перший гол за "Барселону"
11:00
Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина, - мер
10:53
окупант ЗАЕС
"Тут будет русская земля или выжженная пустыня": генерал РФ заявив про мінування Запорізької АЕС у всіх важливих місцях
10:36
Фанати "Фенербахче" 
Після інциденту з фанами "Фенербахче" посол України розповів, як турки ставляться до війни РФ проти нашої країни
10:34
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Родини полонених з Азовсталі планують зустрітися з владою, щоб дізнатися про стан бійців, - мати воїна "Азову"
10:33
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - Енергоатом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV