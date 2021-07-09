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При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору

9 липня, 2021 п'ятниця
23:09

При Раді нацбезпеки і оборони України створили робочу групу з питань захисту інформаційного простору

Про це повідомляє сайт РНБО.

У РНБО зазначили, що гібридна агресія з боку РФ, спрямована через інформаційний та кіберпростір проти критичної інфраструктури держави та приватного бізнесу, призвела до запровадження санкцій щодо низки веб-ресурсів. Унаслідок запровадження санкцій постали питання технічного забезпечення блокування зазначених ресурсів, а також необхідності чіткої нормативної бази щодо обмеження доступу до шкідливого контенту.

"У червні профільні бізнес-асоціації Телас, ІнАУ, УСПП звернулися до Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України з проханням розглянути технічні механізми взаємодії. Під час обговорення та дискусії на платформі НКЦК стало зрозуміло, що потрібно вирішувати не лише технічні питання. Тому після зустрічі 1 липня цього року учасники запропонували створити майданчик для обміну думок та напрацювання конкретних рішень із захисту інформаційного простору держави. Таким майданчиком стала новостворена робоча група при РНБО України, яка провела 8 липня 2021 року своє установче засідання", - розповіли в РНБО.

До складу групи увійшли понад 30 учасників - усі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації: Інтернет асоціація України, Українська асоціація операторів зв'язку "Телас", Український союз промисловців і підприємців, ТОВ "ДАБЛ Ю НЕТ ЮКРЕЙН", ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "ДАТАГРУП", ТОВ "Воля-Кабель", АТ "Укртелеком", ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл" та інші.

Від держави до групи увішли представники Апарату РНБО, СБУ, НКРЗІ, Держспецзв'язку, Держтелерадіо, Міністерства культури та інформаційної політики і Міністерства цифрової трансформації.

"Від самого початку засідання робочої групи усі учасники визнали ідею створення реєстру заборонених ресурсів застарілою та невиправданою. Світовий досвід свідчить про необхідність запровадження більш сучасних підходів, які не дозволять користуватися інструментом "чорних списків" в нецільовий спосіб. Хоча звучали і абсолютно неприйнятні пропозиції використання інтернету тільки за "білими списками", - зазначили в РНБО.

Відтак, основний фокус вирішили зосередити на створенні механізмів і алгоритмів дій для операторів телекомунікацій із виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору.

"У такий спосіб має бути створено прозорі правила гри для всіх учасників ринку, а держава забезпечить інтереси громадян із протидії інформаційним загрозам", - пояснили в РНБО.

Було вирішено напрацювати невеликою підгрупою фахівців пропозиції до проєкту документу з описом механізмів обмеження доступу до заборонених інформаційних ресурсів, а за основу взяти існуючий спільний наказ СБУ та Держспецзв'язку.

Напрацювання робочої групи планується використати для внесення відповідних нормативних змін, врахувавши при цьому буде досвід демократичних країн, де існують та реалізовані такі механізми, що не обмежують права і свободи громадян, проте забезпечують високій рівень захисту від гібридних загроз.


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