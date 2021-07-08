РНБО створить реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи з реалізації проєкту

Про це в Facebook повідомив член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.

"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора", яким ми один одного лякали жартома", - заявив Тульєв.

За його словами, що було створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру, він увійшов до неї.