РНБО створить реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи з реалізації проєкту
Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення щодо створення реєстру заборонених сайтів
Про це в Facebook повідомив член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.
"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора", яким ми один одного лякали жартома", - заявив Тульєв.
За його словами, що було створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру, він увійшов до неї.
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