Приблизно 200 українців просять евакуювати їх з Афганістану, - Кулеба
Ще близько 200 українців просять евакуювати їх з Афганістану
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Hromadske.
Він зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.
"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Ніхто не буде кинутий напризволяще", — переконує міністр.
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Він наголосив, що в Афганістані залишаються люди, для яких виїхати - це можливість уникнути загрози життю та безпеці.
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