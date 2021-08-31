Україна продовжить евакуацію з Афганістану після 31 серпня

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Укрінформу".

Ніколенко відзначив, що безпекові ризики в захопленому талібами Афганістані продовжують зростати.

"За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС поінформував, що за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.



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"Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії", - запевнив він.

Водночас Ніколенко зауважив, що будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти.



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"Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - додав речник МЗС.

Ніколенко нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей, і відзначив, що це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.