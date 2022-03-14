Приблизно 600 житлових будинків у Харкові не підлягають відновленню, - Терехов
Близько 600 житлових будинків було зруйновано у Харкові через атаки та обстріли РФ
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.
За його словами, ці будинки не підлягають відновленню.
Терехов додав, що у місті розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.
"Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті", - повідомив мер.
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