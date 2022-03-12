Приблизно 80 людей, які служили в окупованому Криму відмовились воювати проти України, - Ґрати

Про це повідомляє видання Ґрати з посиланням на джерела в силових органах у окупованому Криму у Telegram.



Це сталось після того, як їх висадили на Херсонщині і вони усвідомили, що їх чекають не навчання, як казали командири, а участь у боях проти ЗСУ.



За даними джерела, серед російських морпіхів були солдати строковоїслужби, які прослужили не більше кількох місяців, деякі навіть не встигли скласти присягу. Частина підрозділів зазнала втрат від мінометного вогню на Херсонщині.



"Після цього їх повернули до Криму, де вони написали рапорти про відмову брати участь у бойових діях. Тих військовослужбовців, у кого було підписано контракт, незважаючи на рапорт, задіяли у війні", - заявили журналісти.



Решту, за даними джерела, примушували до відкликання рапорту, погрожуючи порушенням кримінальної справи, проте тиск припинився, після виступу Путіна 5 березня, який заявив, що у війні не задіятимуть строковиків російської армії.

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