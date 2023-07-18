Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Підрозділи ПВК Вагнера навряд чи на щось здатні, але є збіг інформації. З одного боку є повідомлення про те, що частина підрозділів ПВК Вагнера прибуває до Білорусі й паралельно є інформація в російських ЗМІ про можливий удар по Сувальському коридору. Це вузький перешийок між Білоруссю й Калінінградом по території Литви, про який постійно ведеться мова", - зауважив Безсмертний.

За словами дипломата, прибуття вагнерівців у Білорусь Лукашенко трактує, як для навчання білоруських підрозділів.

"Говорити про те, що кримінальні злочинці будуть навчати кадрових військових - це ображати військових. Наслідком цього прибуття буде зростання напруження між білорусами й цими підрозділами. Тим більше, що прибувши у Білорусь вони будуть займатися не тільки пияцтвом, вони будуть обкрадати місцеве населення. Очевидно, що це поглибить напруження у Білорусі. Потенціал вагнерівців у кількості й озброєнні замалий. Однак, такі підрозділи часто вдаються до диверсійних атак, і до цього потрібно бути готовими й контролювати кордон", - підкреслив Безсмертний.