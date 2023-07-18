Прибуття вагнерівців у Білорусь створить напругу між білорусами й найманцями, - дипломат Безсмертний
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, що з території Білорусі вагнерівці можуть вдаватися до диверсійних дій
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Підрозділи ПВК Вагнера навряд чи на щось здатні, але є збіг інформації. З одного боку є повідомлення про те, що частина підрозділів ПВК Вагнера прибуває до Білорусі й паралельно є інформація в російських ЗМІ про можливий удар по Сувальському коридору. Це вузький перешийок між Білоруссю й Калінінградом по території Литви, про який постійно ведеться мова", - зауважив Безсмертний.
За словами дипломата, прибуття вагнерівців у Білорусь Лукашенко трактує, як для навчання білоруських підрозділів.
"Говорити про те, що кримінальні злочинці будуть навчати кадрових військових - це ображати військових. Наслідком цього прибуття буде зростання напруження між білорусами й цими підрозділами. Тим більше, що прибувши у Білорусь вони будуть займатися не тільки пияцтвом, вони будуть обкрадати місцеве населення. Очевидно, що це поглибить напруження у Білорусі. Потенціал вагнерівців у кількості й озброєнні замалий. Однак, такі підрозділи часто вдаються до диверсійних атак, і до цього потрібно бути готовими й контролювати кордон", - підкреслив Безсмертний.
- Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
- У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера
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