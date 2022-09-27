Про це 26 вересня повідомляє німецька газета Der Tagesspiegel із посиланням на джерела.

"Ми не можемо уявити сценарій, який не є цілеспрямованою диверсією. Все говорить проти випадкового збігу", - розповіло джерело видання.

Співрозмовники газети "у колах, поінформованих про результати попередньої оцінки", зазначають, що подібна диверсія "далеко не тривіальна" і могла бути здійснена за допомогою спеціальних сил, наприклад, за участю водолазів або підводного човна.

За фактом падіння тиску у трубопроводах проводиться розслідування, до якого залучені, зокрема, органи безпеки ФРН.

За даними Der Tagesspiegel, йдеться про два можливі сценарії імовірної диверсії:

Причетність сил, пов'язаних з Україною, яка неодноразово критикувала Північні потоки;

Операція Росії під "фальшивим прапором".

"Це може спричинити додаткову невизначеність і підштовхнути ціни на газ до зростання, щоб ще більше посилити європейську кризу вартості енергоносіїв", — пояснили співрозмовники газети.

Відзначимо, різке падіння тиску у нитці А газопроводу "Північний потік-2" зафіксували у ніч на 26 вересня, розповів газеті Süddeutsche Zeitung представник оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG Ульріх Ліссек. За його словами, тиск впав зі 105 до 7 бар через дірку в трубі. Увечері того ж дня зафіксовано падіння тиску в обох нитках Північного потоку-1.

Морське управління Данії згодом повідомило, що поблизу газопроводу "Північний потік-2" стався витік газу. Оператор газопроводу підтвердив, що після того, що сталося в цьому районі, було встановлено охоронну зону, радіусом п'ять морських миль. Про це відомство повідомило берегові служби ФРН, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Оператор Північного потоку-1, компанія Nord Stream AG, яка контролюється Газпромом, заявив, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним.

"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо", - йдеться в повідомленні.

Фактично повторив газпромівську версію і речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про імовірність диверсії.

"Зараз не можна виключати жодного варіанта. Очевидно, що є якась руйнація труби. А що стало причиною – тут до того, як з'являться результати дослідження, виключати хоч якийсь варіант не можна. Це – дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. Це - абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами", - наголосив Пєсков.

Агенція Reuters зазначає, що витік стався за день до урочистого запуску газопроводу Baltic Pipe. З його допомогою газ із Норвегії надходитиме до Польщі, яка прагне повністю відмовитися від російської сировини.

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