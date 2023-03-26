Кейс із Саддамом Хусейном яскраво ілюструє, що не можна відпускати диктатора, бо він повернеться знову ще сильнішим або просто продовжить те, що робив.

Саддам був ініціатором двох великих загарбницьких воєн, в одній з яких аж збирався спільний контингент із країн НАТО, щоб відбити його напад на Кувейт. Він розгромно програв, але залишився при владі й зміг далі провадити свою політику в країні.

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США аж через десять років вдерлися в Ірак, щоб позбутись режиму Хусейна, але вони втратили багато часу, самі вже виглядали окупантами, і цілі, які вони заявляли, були хибними. Хусейна таки скинули та повісили, але Іраку це вже не допомогло, окрім того, ніякої Аль-Каїди та ядерної зброї виявлено не було і на фоні цього всього США дотепер виглядають непереконливо у цій війні.

Той, хто починає війну — із ймовірністю 90% її програє або втратить багато і точно не виграє. Прикладів безліч. Але відпускати того, хто починає війну — означає множити війни майбутнього.

Той, хто починає війну — із ймовірністю 90% її програє або втратить багато і точно не виграє. Прикладів безліч. Але відпускати того, хто починає війну — означає множити війни майбутнього

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Путін діє за класичним принципом нового часу — "фейк іт тіл ю мейк іт". Придурюйся, поки не вийде. Байдуже, що його цілі у цій війні смішні, — сама війна серйозна і жахлива. Для НАТО виманити Путіна в Україну справді шанс, бо можливостей дістати його на території Росії військовим шляхом нереально — тоді нападники самі вважатимуться агресором і окупантом, а Путін з фальшивої причини отримає реальну: бачите, я ж казав, що НАТО нападе.

Абсолютно усі зацікавлені в тому, щоб завершити все тут і завершити остаточно. Поставити крапку у путінському питанні. Бо між двокрапкою він пролізе, а через кому переступить.

І обов'язково повернеться назад або допомагатиме Китаю у ще страшнішій війні як ядерна парасолька.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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