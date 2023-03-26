Придурюйся, поки не вийде, - наразі Путіну це вдається
Абсолютно усі зацікавлені в тому, щоб завершити все тут і завершити остаточно. Поставити крапку у путінському питанні
Кейс із Саддамом Хусейном яскраво ілюструє, що не можна відпускати диктатора, бо він повернеться знову ще сильнішим або просто продовжить те, що робив.
Саддам був ініціатором двох великих загарбницьких воєн, в одній з яких аж збирався спільний контингент із країн НАТО, щоб відбити його напад на Кувейт. Він розгромно програв, але залишився при владі й зміг далі провадити свою політику в країні.
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США аж через десять років вдерлися в Ірак, щоб позбутись режиму Хусейна, але вони втратили багато часу, самі вже виглядали окупантами, і цілі, які вони заявляли, були хибними. Хусейна таки скинули та повісили, але Іраку це вже не допомогло, окрім того, ніякої Аль-Каїди та ядерної зброї виявлено не було і на фоні цього всього США дотепер виглядають непереконливо у цій війні.
Той, хто починає війну — із ймовірністю 90% її програє або втратить багато і точно не виграє. Прикладів безліч. Але відпускати того, хто починає війну — означає множити війни майбутнього.
Той, хто починає війну — із ймовірністю 90% її програє або втратить багато і точно не виграє. Прикладів безліч. Але відпускати того, хто починає війну — означає множити війни майбутнього
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Путін діє за класичним принципом нового часу — "фейк іт тіл ю мейк іт". Придурюйся, поки не вийде. Байдуже, що його цілі у цій війні смішні, — сама війна серйозна і жахлива. Для НАТО виманити Путіна в Україну справді шанс, бо можливостей дістати його на території Росії військовим шляхом нереально — тоді нападники самі вважатимуться агресором і окупантом, а Путін з фальшивої причини отримає реальну: бачите, я ж казав, що НАТО нападе.
Абсолютно усі зацікавлені в тому, щоб завершити все тут і завершити остаточно. Поставити крапку у путінському питанні. Бо між двокрапкою він пролізе, а через кому переступить.
І обов'язково повернеться назад або допомагатиме Китаю у ще страшнішій війні як ядерна парасолька.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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