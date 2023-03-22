Раз у раз у провідних західних медіа з’являються матеріали про розбіжності між союзниками та українською владою, а також усередині самих союзників щодо визначення української перемоги – і відтак цілей у війні, і відповідно видів, обсягів і темпів допомоги.

Щоправда, самі ж оглядачі зазначають, що питання такого рівня складності, як підтримка України у війні проти Росії, ніколи не обходяться без дискусій. Щоб ці дискусії пришвидшити, і прискорити надання Україні зброї для наступу і звільнення територій (а саме перемоги найкраще мотивують подальшу допомогу), українська влада має зробити досить прості та логічні кроки.

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Не допускати й натяку на те, що в Україні можуть порушуватись принципи демократії та верховенства права (спроби приховати такі речі позбавлені сенсу в інформаційну добу XXI століття).

Не порушувати, а зміцнювати єдність, не перешкоджаючи, а сприяючи усім можливим політичним, економічним і громадським контактам українців з союзниками, а також "третіми країнами", які намагаються знати свою вигоду "поза битвою". Жодна влада в цих питаннях не впорається сама – тож не варто і намагатись.

Зміцнювати єдність, не перешкоджаючи, а сприяючи усім можливим політичним, економічним і громадським контактам українців з союзниками, а також "третіми країнами", які намагаються знати свою вигоду "поза битвою". Жодна влада в цих питаннях не впорається сама – тож не варто і намагатись

Не приховувати, не підміняти фейковими справами, а розслідувати по суті та виправляти докорінно проблеми корупції, зловживань і неефективності, особливо щодо Збройних Сил і їх забезпечення.

Поєднання цих речей суттєво посилить аргументи наших друзів і не залишить шансів скептикам.

Зрештою, як нещодавно зауважив британський оглядач Тімоті Аш, час насправді не працює на Путіна. Якщо тільки не зволікатимуть союзники України. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб у такого зволікання не було шансів. Тим більше коли й ЗСУ на полі бою, і санкції в економіці наближають перемогу все більш переконливо.

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Час насправді не працює на Путіна. Якщо тільки не зволікатимуть союзники України. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб у такого зволікання не було шансів. Тим більше коли й ЗСУ на полі бою, і санкції в економіці наближають перемогу все більш переконливо

1.За 2022 рік кількість російських компаній під санкціями зросла майже вдвічі — з 1,6 тис. до 2,9 тис.

Центробанк Росії зазначає, що за таких умов російський експорт може втратити конкурентоспроможність і скоротитися навіть за переорієнтації постачання на дружні країни.

2. Третина (33,3%) електроенергії, виробленої у Німеччині у 2022 році, була отримана від вугільних електростанцій.

Вугільна генерація Німеччини забезпечується власними ресурсами, і це стало вагомим фактором для зниження залежності країни від російського газу.

Дарма Путін намагається подати Росію як "лідера незахідного світу" - цим країнам "лідер" не потрібен; а власні інтереси диктують необхідність продовжувати відносини якраз з цивілізованим світом, а не зі збанкрутілим розбійником

3. Влада Індії вирішила не порушувати санкції, введені проти Росії, зокрема стелі цін на російську нафту на рівні $60.

Чиновники в уряді Індії попросили банки та трейдерів дотримуватися чинних обмежень.

Дарма Путін намагається подати Росію як "лідера незахідного світу" - цим країнам "лідер" не потрібен; а власні інтереси диктують необхідність продовжувати відносини якраз з цивілізованим світом, а не зі збанкрутілим розбійником.

4. США тим часом запровадили санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

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Поки великі країни визначаються, що саме буде вигіднішим у торгівлі, їх бізнесменам допомагають знайти правильну відповідь.

5. Різке падіння експортних доходів нафтових компаній спровокувало на російському ринку бензину рекордне за 5 років підвищення цін.

Вартість марки "Регуляр-92" уже з середини січня підскочила на 48%. А бензин "Преміум-95" почав стрімко дорожчати у лютому. Трохи більше, ніж за місяць, його ціна зросла на 36%.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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