Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Пригожин і тінь громадянської війни
OPINION

Пригожин і тінь громадянської війни

Юрій Богданов
18 червня, 2023 неділя
10:05
Погляд Юрій Богданов

Пригожин — це перша ластівка того, що гниття диктатури веде до того, що в процесі боротьби за владу та побудову "світу після Путіна", складові режиму руйнують його

Коротко. Що відбувалося? Конфлікт підконтрольних Шойгу і Герасимову ЗС РФ та ПВК “Вагнер” Пригожина та Уткіна вийшов на новий рівень — дійшло до ще не дуже масштабних, але очевидних зіткнень. Вагнера взяли в полон цілого підполковника ЗС РФ.

Шойгу і Герасимов залучили на свій бік Рамзана Кадирова, якому вигідно і далі тримати всі або значну частину своїх приватних сил якомога далі від війни. Наприклад, в Білгородській області. Але медійні, політичні, фінансові потужності Кадирова тепер на боці Шойгу.

Чому Кадиров на боці МО? Бо посилення позицій Пригожина небезпечне для усіх учасників регати. Крім того, в ПВК "Вагнер" дуже багато нацистів та радикальних ветеранів двох чеченських війн, які "чорних" ненавидять на рівні глибокого особистого і майже психіатричного. Що ще з нацистів взяти? 

Останні тижні й Пригожин, і партія "Міноборони" робили усе, щоб отримати максимум уваги від Путіна, який традиційно виступає арбітром конфліктів власного оточення і втручається у їх розбірки у виключних випадках. Це взагалі доволі характерне для старих азійських монархій і диктатур, коли диктатор (цар, імператор) - "третейський суддя" для елітарних груп і застосовує силу до тих, хто не слухається. Поки хтось не набирається сил, щоб ігнорувати чи взагалі усунути диктатора. 

Читайте також: Путін завжди продавав страх

Кілька днів тому Шойгу та Герасимов фактично наказали ПВК "Вагнер" вступити в ряди ЗС РФ, підписавши індивідуальні (це важливо) контракти з Міноборони РФ. Пригожин і його бійці відмовились.

А на зустрічі з "воєнкорами" Путін вже особисто, хоча і дуже обережно, заявив, що всі "добровольці" мають ці контракти підписати. Ні, він не став погрожувати Пригожину. Він сказав, що це необхідно для соціальних гарантій, але всі усе зрозуміли. 

До речі, це не означає, що Путін став на сторону Шойгу. Це означає, що Путіна ця історія вже торкнулася особисто і дещо дратує. Наприклад, за травень 2023 росіяни у пошукових системах вдвічі більше цікавилися Пригожиним, ніж Путіним. Ні, звісно, Пригожин не є конкурентом Путіна. Але він є достатньо помітним (вже), щоб його було важко позбутися. 

Тому Путін пропонує угоду, елітарний мир, домовленість, новий баланс. (Що, до речі, доводить що він мислить цілком раціонально). Що на заклик Путіна підкоритися МО відповів Пригожин? А він відмовився. Не будуть "вагнерівці" підписувати контракти з МО. Щобільше. Пригожин закликав інших "добровольців" долучатися і розширювати його "приватну армію".

На чому базується зухвалість Пригожина?

1. Він популярний в армії РФ, бо планомірно працював над тим, щоб ствердити свій авторитет ефективного керівника на фоні Шойгу. 

2. Він є чи не єдиним постачальником їжі для ЗС РФ (це його основний бізнес). Шойгу (та й Путін) чудово розуміють що буде, якщо ще й "харчова логістика" ЗС РФ посиплеться.

3. У нього власна медійна імперія, яка дозволила стати другою за згадуваністю людиною в країні (і першою за запитами у травні).

4. В нього все ще є чудовий бізнес в Африці. Куди він може поїхати як на запасний аеродром. 

Зараз Пригожин відчуває на собі тиск "системної еліти" і захищається всіма доступними засобами. А кращий інструмент захисту — це напад. І він має ресурс боротися. 

Читайте також: Путін вмирає від старих поразок

І реакція Путіна на відмову Пригожина буде визначати дві тенденції:

1. Зростання в системі влади РФ саботажу та ентропії. 

2. Темпи деградації армії РФ.

Якщо Путін не зможе гідно відповісти на відмову, то це буде ударом і по Шойгу (авторитет в армії), і по Кремлю (авторитет Путіна як арбітра). Пригожина можуть притиснути або навіть знищити. Але це все ресурс — військовий, медійний, фінансовий. І — головне — ресурс легітимності. 

Як би не закінчився цей конфлікт, російський режим вже програв. Пригожин — це перша ластівка того, що гниття диктатури веде до того, що в процесі боротьби за владу та побудову "світу після Путіна", складові режиму руйнують його. Нас влаштовує перемога усіх сторін.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Володимир Путін
російська армія
Рамзан Кадиров
Війна з Росією
Сергій Шойгу
Вагнергейт
Читайте також:
Ентоні Блінкен
17 червня, 2023 субота
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
17 червня, 2023 субота
Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга
17 червня, 2023 субота
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
18 червня
10:09
ЗСУ війна проти РФ
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
10:07
російська армія, мобілізація
Втрати росіян зараз найбільші з часів ведення битви за Бахмут, - британська розвідка
09:42
десантні кораблі Росії
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного
09:14
Сиріл Рамафоса
Аналітики ISW пояснили, як Росія використає "мирний план" лідерів країн Африки
08:44
Інфографіка
втрати ворога
650 солдат, 7 танків, 2 гелікоптери та 13 артилерійських систем: втрати росіян за добу
08:32
Анонс
Збірна Італії, Ліга націй
Нідерланди - Італія: де та коли дивитись матч за третє місце Ліги націй
08:19
ЗСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту, - ISW
08:03
обстріл, ППО
За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52 та 12 дронів
08:01
Анонс
Збірна Іспанії з футболу
Хорватія - Іспанія: де та коли дивитись фінал Ліги націй
08:00
OPINION
Сергій Таран
Лукашенко і ядерна зброя: Заходу байдуже
07:18
Збройні Сили України
За добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення ворога
07:00
Збірна Португалії
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня
06:49
в Швейцарії загорілась повітряна куля
У Швейцарії спалахнула та впала повітряна куля: 7 людей постраждали
06:30
OPINION
Микола Княжицький
Україна переможе, буде в НАТО і ЄС, і жоден сусідський варвар нам не загрожуватиме
06:25
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Китаю з робочим візитом
01:56
Кривий Ріг
У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО
00:29
війна проти РФ ЗСУ
Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні
2023, субота
17 червня
23:42
Ромелу Лукаку
Відбір на Євро-2024: Бельгія та Австрія зіграли внічию у центральному матчі дня
23:09
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: МВС заявило про збільшення кількості загиблих
22:51
Хоселу, Еспаньйол
"Реал" оформив несподіваний трансфер форварда на заміну Бенземи
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Підрив росіянами Каховської ГЕС - це ворота до знищення інших інфраструктурних об'єктів України, - Портников
22:11
Оновлено
Херсон
У Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу не оголошували
22:00
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Треба готуватися до дуже складних відносин між Туреччиною та США, - експерт-міжнародник Семиволос
21:44
путін
Путін підтвердив, що Росія вивозила дітей з України
21:36
Безпілотник
На Херсонщині сили ППО збили два безпілотники
21:25
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни підривом греблі Каховської ГЕС мали на меті зменшити лінію зіткнення та ущільнити свої війська, - військовий експерт Селезньов
21:21
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Норвегія втратила перемогу над Шотландією у відборі на Євро-2024
21:12
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що шансів у "зернової угоди" немає
21:11
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
20:37
Еден Азар
Найдорожчий футболіст в історії "Реалу" замислився над завершенням кар'єри
20:31
Іран
Азербайджан припинить видавати візи громадянам Ірану в аеропортах, - ЗМІ
20:22
Джо Байден
"Боже, бережи королеву": Байден у промові про контроль над зброєю
20:19
Віктор Циганков, збірна України, збірна Північної Македонії
Матч "Барселони" проти аматорів: футболіст Північної Македонії принизив збірну України
20:03
OPINION
Володимир Гевко
Звинувачувати нас у "розлюдненні" неадекватно
20:00
Ексклюзив
путін
Путін боїться наслідків контрнаступу ЗСУ, тому що не розуміє, куди зможе дійти українська армія, - Фейгін
19:54
Росіяни вивозять близько 300 дітей з окупованого Бердянська у Чувашію
19:40
Джо Байден
Байден заявив, що не спрощуватиме Україні шлях до НАТО
19:24
Ексклюзив
До Ірану є питання, але він дотримується обов'язків по договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї, - експерт з ядерної безпеки Подвиг
19:11
Ексклюзив
Бен Ходжес
Якщо не деокупувати Крим, РФ зможе надалі нападати на Україну, - генерал Ходжес
19:07
окупанти орки
Росіяни облаштували острів Джарилгач під полігон, де проводять військові навчання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV