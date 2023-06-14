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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Путін вмирає від старих поразок

Михайло Басараб
14 червня, 2023 середа
18:00
Погляд Михайло Басараб

Російський тиран не може забути свої фіаско в українських революціях

А ви зверніть увагу, як Путін досі реагує на Помаранчеву і Революцію Гідності. Не втримався старий кагебіст, дав волю емоціям.

Він сприймає ці поразки особливо болісно. Це говорить про те, яке значенням для нього мають політичні диверсії на території ворожих країн. Застосування війська — це крайній, не пріоритетний захід. І він також відкрито про це каже.

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Путін сприймає ці поразки особливо болісно. Це говорить про те, яке значенням для нього мають політичні диверсії на території ворожих країн

Путін робив стратегічну ставку на невидиму війну проти Заходу. Вона продовжується паралельно з агресією проти України.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
помаранчева революція
Війна з Росією
Революція Гідності
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