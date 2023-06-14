А ви зверніть увагу, як Путін досі реагує на Помаранчеву і Революцію Гідності. Не втримався старий кагебіст, дав волю емоціям.

Він сприймає ці поразки особливо болісно. Це говорить про те, яке значенням для нього мають політичні диверсії на території ворожих країн. Застосування війська — це крайній, не пріоритетний захід. І він також відкрито про це каже.

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Путін сприймає ці поразки особливо болісно. Це говорить про те, яке значенням для нього мають політичні диверсії на території ворожих країн

Путін робив стратегічну ставку на невидиму війну проти Заходу. Вона продовжується паралельно з агресією проти України.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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