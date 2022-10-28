Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що Пригожин набирає військових для формування та/або поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1" і С-300, гелікоптерів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.

"Група не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські військові дедалі більше покладаються на сили Вагнера", - наголошують аналітики.

Раніше з'явилося підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону Вагнера, який керував літаками Су-25, що діяли на Сході України у травні 2022 року, кажуть в Інституті.

"Придбання Вагнером бойових літаків свідчить про те, що ПВК є прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - йдеться у звіті.

Експерти вважають, що такі дані заслуговують на увагу, оскільки вони підкреслюють, наскільки ПВК Вагнера стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії.

Раніше в Інституті вивчення війни писали, що Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.Також Пригожин публічно критикує Міноборони Росії, щоб, ймовірно, приховати відсутність так званих перемог своїх найманців під Бахмутом.

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