Пригожин набирає екіпаж гелікоптерів і штурмовиків та може створити у складі ПВК Вагнера авіазагони, - ISW
Група Вагнера Євгенія Пригожина, ймовірно, продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує складнішу техніку нарівні зі звичайними російськими військовими
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Так, зазначається, що Пригожин набирає військових для формування та/або поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1" і С-300, гелікоптерів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.
"Група не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські військові дедалі більше покладаються на сили Вагнера", - наголошують аналітики.
Раніше з'явилося підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону Вагнера, який керував літаками Су-25, що діяли на Сході України у травні 2022 року, кажуть в Інституті.
"Придбання Вагнером бойових літаків свідчить про те, що ПВК є прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - йдеться у звіті.
Експерти вважають, що такі дані заслуговують на увагу, оскільки вони підкреслюють, наскільки ПВК Вагнера стає паралельною армією поряд з міністерством оборони Росії.
- Раніше в Інституті вивчення війни писали, що Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.Також Пригожин публічно критикує Міноборони Росії, щоб, ймовірно, приховати відсутність так званих перемог своїх найманців під Бахмутом.
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