Зокрема, він вперше назвав конкретну інформацію щодо втрат під час операцій у Бахмуті: 10 тисяч колишніх ув'язнених та 10 тисяч добровольчих найманців Вагнера.

20 тисяч загиблих у Вагнера, плюс втрати російських військ під Бахмутом у травні - серпні 2022-го, до моменту заходу у Бахмут Вагнера, плюс поранені, а російські джерела кажуть про співвідношення поранених та контужених до загиблих як 1:4 або 1:5 та дають саме ту цифру, про яку заявили американці.

У секретних документах Міноборони США, які нещодавно витекли в пресу, було вказано, що станом на 1 березня 2023-го загальні втрати Росії на війні вбитими оцінювалися від 35 тис. до 43,5 тис.

Представник Ради нацбезпеки та оборони США Кірбі заявив 1 травня, що Росія втратила 20 тисяч загиблими за 5 місяців — у грудні 2022-го - квітні 2023-го. Тобто після розгортання мобілізації середньомісячні втрати становили 4 тисячі вбитих російських військовослужбовців.

Цікаво, що це загалом збігається з відкритими даними в українських медіа, і американська оцінка обстановки базується на інформації, яка прямо чи непрямо підтверджується російськими джерелами.

Дві команди дослідників - BBC та Медіазона, а також телеграм-канал Горюшко відстежують оприлюднені у медіа та соцмережах повідомлення, переважно з некрологів, надписів на могилах. Згідно з поіменним списком телеграм-каналу Горюшко на 28 травня ідентифіковано 23859 публічних повідомлень про загиблих росіян. BBC та Медіазона поіменний список не показують, але їхня інформація збігається загалом з даними Горюшко. На 26 травня вони встановили 24005 загиблих військових РФ. У тому числі - 5703 - найманців Вагнера, загиблих під Бахмутом після 1 серпня 2022-го року по 22 травня 2023-го. Треба зазначити, що моніторинг не відстежує дані про втрати мобілізованих на території Донбасу, оскільки така інформація блокується, згідно з заявою "омбудсмена ДНР" на грудень 2022-го втрати мобілізованих до ЗС РФ у Донецькій області становили 4200 військовослужбовців.

Тобто за мінімально підтвердженими у самій Росії й неповними даними, російська армія втратила вже:

Втрати МО РФ, Росгвардії, ФСБ, МВС РФ - 18302 (відмінусували 5703 втрати Вагнера). Втрати Вагнера - 20 000. Втрати мобілізованих на території Донецької області на грудень 2022-го - 4200.

Загалом: 42 500 вбитих на травень 2023-го. Ці цифри перевищують втрати СРСР та РФ в Афганістані, Ічкерії та усіх інших пострадянських гарячих точках разом узяті.

Але ці цифри, очевидно, не повні.

Яка структура втрат у Росії?

1. Міноборони, Нацгвардія РФ, ФСБ, тобто офіційні силові структури. Наскільки є можливість порівняти втрати російських військ з даних з соцмереж, наявні цифри менше реальних як мінімум на 20% через велику кількість зниклих безвісти особливо під час маневрового періоду війни, а також у складі імпровізованих військових формувань: БАРС, національні добровольчі батальйони, солдати на 3–6 місячні контракти, ув'язнені з загонів "Шторм" міноборони РФ.

2. Приватні військові компанії та підрозділи найманців — найбільша це група Вагнера, створені також інші приватні військові структури, наприклад у Газпромі. У них свій облік втрат. В повному обсязі ці втрати також не відомі, Пригожин казав про втрати під Бахмутом, хоча "Вагнер" воює з 18 березня 2023-го під Попасною.

3. Мобілізовані на окупованій території України. Ці "железные каски" у найгіршому становищі - їх кидають у бій без підготовки, без забезпечення, з застарілим озброєнням, їхні втрати не обліковуються. Інформація про проблеми цих військ та про загиблих повністю заблокована, оскільки окупаційна влада тримає під жорстким контролем інтернет-мережу. Окупанти у "ДНР" повідомляли, що підтверджені втрати у них становили ніби-то 4200 вбитих на грудень 2022-го, потім навіть такі цифри припинили озвучувати. Окупанти "ЛНР" взагалі таких даних ніколи не давали. BBC оцінює втрати мобілізованих в російську армію на Донбасі у 8000 вбитими. Ця цифра збігається з екстраполяцією даних про середньоденні втрати за офіційними повідомленнями "ДНР", які становили за даними "ДНР" в середньому 14 вбитих на добу донецьких "мобіків". Але не враховує зниклих безвісти, які у статистику не потрапляли, а воювали "мобіки" усюди, їх ставили прикривати втечу російських кадрових частин, втрат має бути більше.

Якщо виходити з мінімальних цифр, то навіть обережна консервативна оцінка російських втрат на цей момент становить:

Втрати офіційних силових структур невідомі на 20 %. Тобто 18 000 (мінус "Вагнер") у поіменному списку дослідників BBC дають оцінку втрат до 22 000. Втрати найманців у приватних структурах — на цей момент - 20 000. Втрати мобілізованих на Донбасі — розрахункові, за даними BBC - 8 000.

Таким чином, мінімально розрахункові цифри втрат РФ: близько 50 тисяч вбитих. Очевидно, кількість поранених та контужених більша у 4-5 разів.

Таким чином заява міністра оборони Великої Британії Воллеса про загальні втрати РФ у 220 тисяч вбитих та поранених військовослужбовців є мінімально підтвердженою відкритими джерелами.

Звертаю увагу, що ні США, ні Британія не спростовують офіційні дані України щодо російських втрат, вони припускають, що ворог міг зазнати більших втрат, з тих самих міркувань я також не вважаю за необхідне ставити під сумнів українські офіційні дані, а викладаю власне бачення на основі відкритих джерел.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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