Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Четверо партійців вийшли з партії, щоб створити новий рух, причому деякі члени назвали причиною виходу зближення лідера партії Сергія Миронова з Пригожиним.

"ISW постійно повідомляв про зростаючу співпрацю між Мироновим і Пригожиним і оцінював, що просування Мироновим визнання "Вагнера" в Росії може спровокувати подальше розділення в Кремлі. Два джерела в Кремлі та один інсайдер в уряді Санкт-Петербурга стверджували, що Пригожин займає керівну посаду в петербурзькому відділенні "Справедливої Росії - За правду", щоб конкурувати з губернатором Олександром Бєгловим за вплив у місті", - ідеться у повідомленні.

В ISW зазначають, що пряма відповідь МЗС Росії на критику Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Радбезі ООН стала першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина.

7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що російське МЗС "абсолютно нічого" не робить, а вагнерівці стикаються з величезними труднощами у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні.

За оцінкою аналітиків ISW, атака МЗС РФ на Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати і ослабити голову ПВК.

Імовірно, Пригожин критикував порядок денний МЗС в Радбезі ООН, намагаючись показати себе здібним державним діячем, здатним впливати на закордонні справи, та щоб заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти", - вважають в ISW.