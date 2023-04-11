Пригожин прагне контролювати одну з політичних партій РФ, - ISW
Очільник ПВК Вагнера просуває свої політичні амбіції з метою отримати контроль над російською партією "Справедлива Росія"
Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Четверо партійців вийшли з партії, щоб створити новий рух, причому деякі члени назвали причиною виходу зближення лідера партії Сергія Миронова з Пригожиним.
"ISW постійно повідомляв про зростаючу співпрацю між Мироновим і Пригожиним і оцінював, що просування Мироновим визнання "Вагнера" в Росії може спровокувати подальше розділення в Кремлі. Два джерела в Кремлі та один інсайдер в уряді Санкт-Петербурга стверджували, що Пригожин займає керівну посаду в петербурзькому відділенні "Справедливої Росії - За правду", щоб конкурувати з губернатором Олександром Бєгловим за вплив у місті", - ідеться у повідомленні.
В ISW зазначають, що пряма відповідь МЗС Росії на критику Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Радбезі ООН стала першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина.
7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що російське МЗС "абсолютно нічого" не робить, а вагнерівці стикаються з величезними труднощами у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні.
За оцінкою аналітиків ISW, атака МЗС РФ на Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати і ослабити голову ПВК.
Імовірно, Пригожин критикував порядок денний МЗС в Радбезі ООН, намагаючись показати себе здібним державним діячем, здатним впливати на закордонні справи, та щоб заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти", - вважають в ISW.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться.
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