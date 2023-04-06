Про це повідомляє пресслужба Пригожина у Telegram.

"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута – ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста", - відзначає очільник вагнерівців.

За його словами, аби мати "позитивну динаміку", загарбникам необхідно вирішити три питання. Передусім, каже він, треба переконатись, що у росіян "нормально організоване командування", по-друге, перевірити надійність та захищеність флангів. Також на порядку денному стоїть забезпечення снарядами.

"Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - переконаний Пригожин.