"Противник нікуди не відступає": Пригожин назвав основні проблеми вагнерівців у Бахмуті
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута, і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться
Про це повідомляє пресслужба Пригожина у Telegram.
"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута – ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста", - відзначає очільник вагнерівців.
За його словами, аби мати "позитивну динаміку", загарбникам необхідно вирішити три питання. Передусім, каже він, треба переконатись, що у росіян "нормально організоване командування", по-друге, перевірити надійність та захищеність флангів. Також на порядку денному стоїть забезпечення снарядами.
"Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - переконаний Пригожин.
- Нагадаємо, у РФ засуджений за вбивство зек-вагнерівець повернувся з війни в Україні та знову вбив людину.
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