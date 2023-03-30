Про це пише телеграм-канал "База".

Нначальник місцевої поліції розповідав, що чоловік мав контракт із ПВК Вагнера, а додому він приїхав на час відпустки. Незадовго до вбивства на місцевому телебаченні вийшов сюжет про Россомахіна, де йшлося про те, що чоловік тримає в страху рідне село — Новий Бурець.

28-річний Іван Россомахін, як стверджується в сюжеті місцевого телебачення, раніше вже був неодноразово судимий (останній термін отримав за вбивство) і воював у складі ПВК. 21 березня Россомахін повернувся до Нового Буреця і одразу доставив мешканцям багато проблем. Чоловік ходив вулицями з сокирою та ножем, розбивав машини і, як розповідають у сюжеті жителі, погрожував усіх вбити. На Росомахіна скаржилися селяни.

Вирішувати проблеми з буйним чоловіком викликали голову місцевої поліції, який запевнив, що Россомахіна за його витівки поки що закрили за адміністративною статтею, але незабаром знову під наглядом відправлять до місця служби подалі від Кіровської області.

"Є у нас такий індивідуум Россомахін, який повернувся із "СВО". Було очікувано, що він чудитиме, бо відомо — людина проблемна. Наразі він перебуває під адміністративним арештом. Завтра ввечері у нього доба закінчується, ми його відпускаємо, він у супроводі співробітників збирає свої пожитки, і у вівторок ми його садимо на потяг, щоб він звідси звалив", - розповів мешканцям начальник поліції Вятскополянського району Вадим Варанкін.

Але незабаром після виходу сюжету, 29 березня, мешканець сусіднього міста Вятські Поляни виявив у будинку труп своєї матері. Жінка була побита, також на її тілі були колото-різані рани. За підозрою у вбивстві затримали Івана Россомахіна. За інформацією "Бази", у нього оформлено явку з повинною.

Чому за Россомахіним не встежили – невідомо. Наразі у місцевій поліції проходить перевірка.