Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина понад 5 тис. ув'язнених, в яких завершився контракт, вже отримали помилування.

"Наразі закінчило контракт із ПВК Вагнера та вийшло на волю з помилуванням понад 5 тис. осіб", — розповів Пригожин.

Раніше він стверджував, що з ув'язненими укладається контракт на пів року. З початку 2022 року кількість ув'язнених у системі виконання покарань РФ скоротилася на 32 тис. осіб. Різке зниження кількості ув'язнених спостерігалося восени, коли з'явилися повідомлення про вербування ПВК Вагнера ув'язнених для участі у війні проти України.