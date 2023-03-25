Пригожин підтвердив, що Путін помилував 5 тис. ув'язнених, які воювали проти України
Російський диктатор Володимир Путін помилував 5 тис. ув'язнених, в яких звершилися контракти із ПВК Вагнера
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина понад 5 тис. ув'язнених, в яких завершився контракт, вже отримали помилування.
"Наразі закінчило контракт із ПВК Вагнера та вийшло на волю з помилуванням понад 5 тис. осіб", — розповів Пригожин.
Раніше він стверджував, що з ув'язненими укладається контракт на пів року. З початку 2022 року кількість ув'язнених у системі виконання покарань РФ скоротилася на 32 тис. осіб. Різке зниження кількості ув'язнених спостерігалося восени, коли з'явилися повідомлення про вербування ПВК Вагнера ув'язнених для участі у війні проти України.
- 21 березня британська розвідка повідомила, що Володимир Путін підписав указ про амністію ув'язнених, які пів року відвоювали проти України.
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