Пригожин прогнозує, що ПВК Вагнера невдовзі перестане існувати
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що компанія невдовзі може перестати існувати з вини міністерств уряду РФ
Про це Пригожин повідомив у коментарі російським пропагандистам.
"На сьогоднішні ми приходимо до того, що ПВК Вагнера закінчується, і ПВК Вагнера через якийсь короткий проміжок часу перестане існувати. Ми відійдемо в історію, нічого страшного, так буває", - сказав Пригожин.
Він згадав відсутність боєприпасів у вагнерівців і додав, що у російських міністерствах "каструють" тих, хто хоче і може воювати і що війна не дозволяє плести інтриги.
- 14 квітня у Міноброни Великої Британії повідомили, що Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою Вагнера
- 18 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Пригожин повертає прихильність Путіна на тлі невдач армії.
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