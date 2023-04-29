Пригожин прогнозує, що ПВК Вагнера невдовзі перестане існувати

Про це Пригожин повідомив у коментарі російським пропагандистам.

"На сьогоднішні ми приходимо до того, що ПВК Вагнера закінчується, і ПВК Вагнера через якийсь короткий проміжок часу перестане існувати. Ми відійдемо в історію, нічого страшного, так буває", - сказав Пригожин.

Він згадав відсутність боєприпасів у вагнерівців і додав, що у російських міністерствах "каструють" тих, хто хоче і може воювати і що війна не дозволяє плести інтриги.