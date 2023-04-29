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Пригожин прогнозує, що ПВК Вагнера невдовзі перестане існувати

29 квітня, 2023 субота
01:51
Війна з Росією Євген Пригожин

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що компанія невдовзі може перестати існувати з вини міністерств уряду РФ

Про це Пригожин повідомив у коментарі російським пропагандистам.

"На сьогоднішні ми приходимо до того, що ПВК Вагнера закінчується, і ПВК Вагнера через якийсь короткий проміжок часу перестане існувати. Ми відійдемо в історію, нічого страшного, так буває", - сказав Пригожин.

Він згадав відсутність боєприпасів у вагнерівців і додав, що у російських міністерствах "каструють" тих, хто хоче і може воювати і що війна не дозволяє плести інтриги.

Вагнергейт
втрати окупантів
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